Judit Gisbert, alcaldessa de Solsona: «L'habitatge és el repte amb majúscules que tenim per endavant»

L'habitatge, el gran repte pendent

Millora de les comunicacions

La nova piscina coberta i la reforma del Camp del Serra, en suspens

Avançar en la laïcitat de la institució

L'habitatge serà una de les prioritats de l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert (ERC), que en una entrevista a l'ACN, assegura que es tracta del "repte amb majúscules" que tenen per endavant:. Crearan una oficina tècnica i també volen suspendre temporalment les llicències turístiques. Els republicans -que han perdut dos regidors- han pactat un govern amb la CUP i això ha comportat incorporar al programa propostes com ara avançar en la laïcitat de la institució. Amb tot, Gisbert diu que seran "molt curosos" perquèERC no va obtenir majoria absoluta en les darreres eleccions municipals a Solsona -va passar de 7 a 5 regidors- i això l'ha portat a segellar un pacte amb la CUP -2 regidors- per assolir la majoria del ple. En una entrevista amb l'ACN, Judit Gisbert ha explicat que,que van obtenir representació, tenien clar des d'un bon inici que volien que el seu company de viatge fossin els cupaires. "A nivell programàtic coincidíem amb moltes coses i també amb les afinitats ideològiques", ha exposat.Tot i portar dos anys com a alcaldessa, aquesta era la primera vegada que Gisbert es presentava a unes eleccions, ja que va agafar el relleu a David Rodríguez a mig mandat després que a l'exalcalde se li oferís un lloc a la Generalitat. "Està clar que aquest ha de ser el meu mandat o el de la il·lusió per poder tirar coses que considerem importants endavant", ha explicat. Gisbert també considera que la divisió de Junts en dos partits ha fet que una-encapçalada per l'antic regidor de Junts Marc Barbens-.Un estudi elaborat l'any 2021 va revelar que, una xifra que representa gairebé el 8% del total d'habitatges que té la capital del Solsonès. Precisament, el de l'habitatge és el gran repte pendent que té l'Ajuntament. Gisbert assegura que és el repte "amb majúscules" davant de la manca d'habitatge, tant de lloguer com de compra. "Ara que ja tenim l'estudi fet hem de treballar per veure com ho podem fer perquè aquest habitatge buit i tancat pugui sortir a la superfície i entrar al mercat", ha exposat.D'entrada, el pacte amb la CUP preveu la, que estarà dotada amb un tècnic especialista. Gisbert creu que el tema de la manca d'habitatge desencadena altres problemàtiques: "Per més que tinguem feina, si no tenim habitatge la gent no vindrà a treballar a Solsona". Les propostes que volen tirar endavant encara s'han de definir però diu que volen "treballar a tots els nivells" i no només en incentivar la rehabilitació dels pisos.Lligat amb l'habitatge, el nou govern tambéper poder redactar un reglament que posi ordre a aquesta qüestió. Gisbert assegura que actualment no tenen un problema a la ciutat amb els pisos turístics, però diu que no volen "caure en la tendència de tenir un nombre de pisos turístics molt importants que ens resti habitatge diari per als joves o els ciutadans de la ciutat". En aquest sentit, creu que "de vegades els problemes arriben quan ja no tenim solucions i, en aquest cas, consideràvem que ara era el moment de regular-ho".La millora de les comunicacions amb les comarques veïnes també serà un dels cavalls de batalla del nou govern de Solsona. Gisbert lamenta que, tant pel que fa a la connexió amb Manresa com també amb Berga. Sobre la connexió amb aquesta darrera ciutat, Gisbert diu que és una carretera "impracticable" i que fa que les relacions entre les dues capitals se'n vegin ressentides. Tot i que és conscient que no és una competència municipal, l'alcaldessa diu que "faran pressió" a les institucions superiors perquè hi posin fil a l'agulla: "A comarques som menys habitants i es cau en la tendència d'oblidar-nos una mica, però és necessari que tinguem exactament el mateix que qualsevol altre lloc del país".Una de les obres que hi ha pendents a Solsona és la construcció d'una piscina coberta. En el darrer mandat s'ha fet un estudi per conèixer la viabilitat del projecte i Gisbert creu que aquest treball plasma "el gran problema de les piscines cobertes, que no és tant la inversió inicial sinó el seu manteniment". L'alcaldessa diu quei, per això, assegura que "s'han de fer els números i buscar que sigui rendible". Sobre els terminis, avança que és "complex" posar cap data.Tampoc té ara mateix cap termini fixat el projecte de remodelació de la zona del Camp del Serra. Es tracta d'un tema històric de la ciutat en què hi ha pendent fer-hi un pla d'usos per definir com es vol que sigui aquesta gran zona verda., ha exposat Gisbert, que assegura que intentaran "fer avenços sobre què hi ha de passar en aquest pulmó verd de la ciutat". Deixa clar que en aquest procés no hi han de participar només els polítics sinó també les entitats i la ciutadania.Un dels punts de l'acord de govern entre la CUP i ERC és que les dues formacions treballaran per "avançar en la laïcitat de les manifestacions de la institució". Gisbert diu que és una qüestió que els va generar un debat intern i deixa clar que seran "molt curosos". "Entenem la posició de la CUP, però la reflexió que vam fer els regidors d'ERC és que quan entres a un govern és per a tothom, l'alcalde de Solsona és l'alcalde de tothom", apunta Gisbert. Per això, creu que. "Mirarem de trobar l'encaix, però està clar que ara com ara no sortirem dels actes religiosos", ha aclarit.