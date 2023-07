El Centre Cívic de Solsona serà un refugi climàtic a l'agost per combatre la calor

Pla en cas d'avís de calor molt intensa

Recomanacions per fer front a la calor

Drets Socials obrirà refugis climàtics aquest agost per combatre la calor. Es tracta d'equipaments cívics i instal·lacions de la Generalitat distribuïts arreu de Catalunya per oferir un espai fresc a totes aquelles persones que no puguin aconseguir confort climàtic a casa seva. Segons informa el Govern, i en el marc del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, en cas d'avís de temperatures molt altes, les residències geriàtriques redistribuiran els usuaris més fràgils cap a àrees climatitzades. En paral·lel, incrementaran també els consells telefònics i les trucades perquè són un dels col·lectius més vulnerables a l'exposició a la calor.La calor excessiva i sostinguda comporta un augment de la morbiditat i de la mortalitat, especialment en la gent gran i les persones que tenen patologies cròniques. El 26 de maig de 2004, es va posar en marxa per primer cop el Pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS) que des de llavors es posa en funcionament cada any durant els mesos d'estiu.En el marc d'aquest Pla, el Departament de Drets Socials obrirà aquest agost equipaments i instal·lacions de la Generalitat distribuïts arreu de Catalunya que funcionaran com a refugis climàtics per oferir un espai fresc on refugiar-se de la calor a totes aquelles persones que no puguin aconseguir confort climàtic a casa seva.Laobrirà durant el mes d'agost divuit Casals Cívics i Comunitaris (CCC) arreu del territori com a espais de confort climàtic. Són un tipus d'equipament cívic amb la missió principal de vertebrar la comunitat, a fi d'afavorir la cohesió social, l'equitat, l'arrelament i el sentiment de pertinença al país, i de promoure la transmissió de valors cívics que permetin millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes mitjançant un conjunt de serveis i recursos a l'abast de tota la comunitat.Aquestes instal·lacions estaran. N'hi ha a Rubí, Banyoles, Olot, Salt, Cervera, La Pobla de Segur, Ponts,, Sort, Alcanar, La Ràpita, Tortosa, Figueres, Ripoll, Blanes, Balaguer, Reus i Tarragona,també obriran a l'agost. Són una dependència administrativa, d'atenció presencial, que té la funció d'apropar els serveis i recursos del Departament i els de l'Administració de la Generalitat de Catalunya a la ciutadania i al món associatiu del territori. Algunes oficines obriran arreu del territori durant el mes d'agost per oferir informació i orientació als ciutadans.A nivell de prevenció, als centres d'internament (sociosanitaris, hospitals d'aguts, salut mental) fan una adequació tèrmica i intervenen de manera activa en persones fràgils, promovent l'autocura: hidratació, control dels medicaments generals, medicació depressora del sistema nerviós central, ventilació, reducció de l'exposició solar i la mobilitat. Enguany, a més, la Generalitat està identificant la situació de climatització de les residències amb informes de cada regió.En cas d'avís de calor molt intensa o calor nocturna molt intensa, coordinen les mesures i els recursos disponibles a Catalunya i activen plans d'actuació específics. En el cas de les residències geriàtriques, Drets Socials exposa que es redistribuiran les persones més fràgils cap a àrees climatitzades. A més, la Creu Roja incrementarà la seva activitat, mitjançant consells telefònics i trucades de seguiment a les persones vulnerables.Tenint en compte les anàlisis realitzades durant els anys anteriors, la Generalitat ha adaptat el POCS de 2023 i ha. A més, també ha afinat la metodologia per a la generació d'alertes, incorporant un avís de calor nocturna, per disposar d'informació més precisa sobre situacions de temperatures elevades i extremes que puguin posar en perill la salut de la població més vulnerable.Un dels objectius del Pla ésper calor amb la recollida diària de les dades de temperatura observades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) (del 15 de maig al 30 de setembre), així com les previsions amb 48 hores d'anticipació de totes les comarques de Catalunya.La Generalitat ha difósentre la població en general i també d'específiques entre col·lectius vulnerables, professionals sanitaris i persones que treballen a l'aire lliure.El díptices difon a tots els centres de serveis assistits de gent gran i discapacitats del Departament de Drets Socials. Conté material informatiu amb mesures per prevenir la calor, factors de risc, síndromes clíniques causades per la calor i normes a seguir.