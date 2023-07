L’ACA destina prop de 19.000 euros al transport d’aigua en cisternes a Odèn i Navès

Convocatòria oberta dels ajuts per l’eficiència de les xarxes

ha resolt la convocatòria destinada al cofinançament del transport d'aigua en camions cisterna i l'execució d'obres d'emergència, destinant un total de 2 MEUR que s'ha repartit a través de 82 ajuts. S’han atorgat 21 ajuts a les comarques de Lleida, 26 a les de Barcelona, 21 a les de Tarragona i 14 a les de Girona. Les despeses objecte de subvenció han d'haver estat realitzades dins del període comprès entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022.han estat beneficiats amb aquests ajuts: A Odèn, l’ACA ha destinat prop de 13.000 euros a finançar el transport d’aigua amb vehicles cisterna mentre que Navès n’ha rebut 6.000 pel mateix concepte.59 dels ajuts s'han destinat a cofinançar el transport d'aigua en camions cisterna, 13 per a l'execució d'actuacions d'emergència i les 10 restants en casos on s'han subvencionat les dues actuacions.en funció de la població censada, amb un límit de 100.000 euros.Sobre altres ajuts en l’àmbit de l’abastament d’aigua, des del 7 de juliol fins el 29 de setembre ja es poden presentar les sol•licituds per acollir-se a la línia d’ajuts per a la millora de l’eficiència de les xarxes de subministrament municipals i la digitalització dels sistemes, amb una dotació de 50 MEUR.