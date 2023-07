Benjamí Puig (ERC) i Tate Sunyer (CM‑Junts) es repartiran la presidència del Consell Comarcal del Solsonès

(ERC i JUNTS) aniran plegats per governar el Consell Comarcal després de les negociacions que han dut a terme les últimes setmanes, sempre "pensant en el bé i pel futur dels veïns de la comarca" com han recalcat avui al migdia en roda de premsa el Benjamí Puig (alcalde de Pinell per ERC) i la Claustre Sunyer (alcaldessa de Castellar de la Ribera per CM-Junts).i un gran concert que permetrà dur a terme molts projectes que s'han iniciat "deixant de banda les petites baralles polítiques d'aquests últims anys"al Consell (ERC i CM-Junts) sumen 15 consellers de 19, i aquests fet els permetrà fer molt bona feina per la comarca i per tots els habitants del Solsonès. És, doncs, "el millor pacte que podíem assolir" i en aquest sentit, s'han repartit la Presidència del Consell durant dos anys. Els primers dos anys, serà president Benjamí Puig i Vicepresidenta primera, la Claustre Sunyer. Els següents dos anys, serà a la inversa.Puig ha explicat queque tenien els dos partits per la comarca eren molt semblant i per això no hi ha hagut gaires problemes a l'hora d'encaixar l'acord.En el tema del centre sanitari tots estan d'acord que s'ha de fer el traspàs i en el RLT i solucionar el problema de les treballadores familiars.Tots els temes que provocaven discòrdia aquests anys s'han posat sobre la taula i "més o menys hi han arribat a un consens majoritari."Puig ha subratllat que han buscat per damunt de tot estabilitat "serem 15 persones treballant al consell comarcal per igual".Aquesta setmana es començaran a definir el repartiment de les carteres de govern i no s'ha tancat la porta a parlar amb la resta de partits de l'oposició, Pacte Local i CUP, ja que com han subratllat Puig i Sunyer, la seva voluntat és treballar bé amb tothom per la comarca.