El Gremi d'Editors de Catalunya atorgarà el Premi Difusió a Roger Mas

El músic,, ha estat l’escollit per la Junta de l’(EDITORS.CAT) com a mereixedor de la tercera edició del Premi Difusió.El Premi Difusió és elque EDITORS.CAT fa, en el marc de La Setmana del Llibre en Català, a una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació, foment, promoció i projecció de l’edició i la literatura en català en el seu espai professional. Va ser instaurat l’any 2021, essent el primer guardonat el periodista Xavier Grasset.En aquesta tercera edició del guardó, s’atorgarà al músic Roger Mas, per la seva tasca incansable en els darrers anys per la. Ha interpretat i popularitzat poetes com Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Miquel Martí i Pol, Eulàlia Anzizu Vila, Toni Gol i Roca, Amadeu Vidal i Bonafont, entre d’altres.Inicia estudis de música i instrument als 5 anys de la mà del seu avi, Joan Solé i Costa. Comença l’activitat artística als 12 anys com a clarinetista i saxofonista. A partir del 1994 investiga les diverses expressions musicals del món sota el mestratge de Luis Paniagua.representa el tret de sortida de la seva carrera com a cantautor. Des d’aleshores, deu discos, diversos premis rebuts per cada nou treball i l’ampli reconeixement de la crítica el converteixen en una figura de la cançó.