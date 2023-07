Denuncien 23 conductors per infraccions d'accès motoritzat a la Ribera Salada

Controls preventius a la Riera de Merlès i a la Ribera Salada

Durant el cap de setmana els mossos van fera la Riera de Merlès i a la Ribera Salada per tal de garantir la conservació del medi natural i vetllar per la seguretat ciutadana en aquests entorns.Dissabte a la Riera de Merlès es van fer controls de trànsit i es van denunciar 3 conductors per donar positiu en drogues i un per positiu en alcoholèmia. També es va denunciar un conductor per no portar el cinturó de seguretat i una denúncia per la tinença de substàncies estupefaentsD'altra banda, es van posar 4 denúncies per incomplir les mesures de prevenció d'incendis forestals per fer foc sense autorització i infringint les condicions que marca la normativa en aquest àmbit.El diumenge es van fer controls a la, als termes municipals de Lladurs i Castellar de la Ribera, on es van denunciar 23 conductors per infringir la normativa d’accés motoritzat.