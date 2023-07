​El Consell Comarcal tanca la legislatura i es prepara per a la constitució d’un nou plenari

Demà dimarts, quan faltin uns minuts per a dos quarts de set de la tarda, el Consell Comarcaldel Solsonès celebrarà la sessió plenària de, per donar pas, el divendres a la tarda, a la constitució del nou Ple de l’ens comarcal.Sara Alarcón, que ha estat, deixa el càrrec satisfeta de la feina feta i entoma una nova etapa en la qual vol dedicar més temps a la família.Alarcón aclareix que ser al capdavant del Consell ComarcalReconeix que la gent moltes vegades hi veu prejudicis, però que darrera hi ha molta feina i maldecaps que sovint no reben recompensa, “la política té un alt grau de sacrifici personal i familiar i ha de tenir un destacat caire vocacional”.Malgrat això, marxa amb la, desitjant molts èxits i grans encerts a les persones que entomin el seu relleu i el dels companys que deixen la seva responsabilitat, i amb el desig que la comarca segueixi sent un lloc ple d’oportunitats i bonic per viure. Quan se li demana quin és el canvi més important del seu nou dia a dia reconeix que “trobaré a faltar moltes coses”. Alarcón, però, afirma que malgrat això, té clar queque l’omplen, com la història, la seva vertadera vocació, en la qual es va llicenciar, i que tant l’apassiona. Ara, reconeix, vol recuperar terreny en la seva esfera personal, sense deixar de mirar endarrere i amb el convenciment que en algun moment de la seva vida, les persones s’haurien d’implicar en responsabilitats polítiques.