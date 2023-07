​El dissabte 22 de juliol es celebrarà la V Fira del Drap Piteu a Sant Llorenç de Morunys

Elals carrers de Sant Llorenç de Morunys.La commemoració que realitza cada any la vila al seuviurà la seva cinquena edició en un sol dia que tindrà activitats des del matí fins la nit. La primera idea de l’organització era celebrar la fira durant un cap de setmana sencer, com s’ha intentat fer sempre, però amb la convocatòria d’Eleccions Generals pel diumenge 23 de juliol, es va decidir celebrar-la en tan sols un dia, el mateix dissabte 22, però no per això reduir el número d’activitats per al públic assistent.Aquesta edició de la Fira del Drap Piteu comptarà com sempre amb la seva activitat principal, que és el. Desplegats pels diferents carrers i places del nucli antic de Sant Llorenç de Morunys, diversos firaires locals i de tota Catalunya tindran les seves parades d’ambientació medieval i podrem trobar-hi una gran varietat de productes artesanals. Aquest mercat s’obrirà a les 10 del matí i durarà fins les 8 del vespre.Durant totes aquestes hores que duri el mercat, es podrà assistir a diverses activitatspreparades per a tots els públics. Com ja sol ser tradició tant en aquesta fira com en la Firad’Ous d’Euga que es celebra a l’octubre, es realitzaranque voltaran pel nucli antic i on s’explicarà la història de la vila a partir del seu passat tèxtil.La primera visita tindrà lloc a les 11:30h i es titulai a la tarda, a partir de les 17h, es realitzarà la segona visita que portarà per nomLes altres activitats a les quals es podrà participar durant el dia són els tallers. Hi haurà un total de tres tallers, i tots tres tindran lloc al claustre del monestir de Sant Llorenç de Morunys. Al matí hi haurà un, amb tres sessions diferents, a les 11:30h, a les 12:15h i a les 13h. A la tarda, a les 17h es farà un, i finalment, a les 19h, el darrer dels tallers que es titularàEl dia i la fira conclouran a la nit amb un acte molt especial. A partir de les 22h tindrà lloc un, un grup format per tres músics reconegudíssims de Solsona i Cardona.Per tots aquests actes (menys, òbviament, pel Mercat Medieval, que estarà obert al públicdurant totes les hores),. També es vendran entrades a la parada que tindrà l’Oficina de Turisme de la Vall de Lord dins la mateixa fira. Per les visites teatralitzades, els associats a l’Associació Cultural Vall de Lord o a l’Associació de Turisme de la Vall de Lord rebran un val per a assistir-hi de manera gratuïta. Podeu consultar totes les condicions al mateix portal de venda d’entrades o bé a la web lavalldelord.com

ProgramaDrapPiteu Digital by naciodigital on Scribd

(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "https://es.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();