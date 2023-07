​L’Oficina Comarcal de Transició Energètica organitza dues jornades en el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible

La primera de les sessions tindrà lloc el proper. La sessió consistirà en una explicació i visita a les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic del Centre Sanitari del Solsonès. S’organitza en col·laboració amb. La jornada és gratuïta i oberta a totes les persones interessades. Cal inscripció prèvia a la següent adreça: ja.cat/PortesObertesCSS . Les places són limitades.La segona sessió es desenvoluparà el. El punt de trobada serà a la finca “El Monegal” de Guixers. La sessió abordarà qüestions de. La jornada es realitza en col·laboració amb la, que compta amb instal·lacions de les quatre principals energies renovables. Inclourà també una visita a un bosc gestionat per l’Associació Forestal Vall de Lord i una visita a una minicentral hidroelèctrica de 400 kW. Les persones interessades poden consultar el programa i inscriure’s a l’adreça ja.cat/CCEEValldeLord Aquestes jornades estan organitzades en el marc La, que és una iniciativa de la Comissió Europea que té l'objectiu de promoure l'eficiència energètica i les energies renovables a la Unió Europea i altres països. Durant el període de la campanya, s'organitzen esdeveniments i activitats per tota Europa, incloent conferències, tallers, visites a instal·lacions, concursos i altres iniciatives. Els esdeveniments estan oberts al públic en general i estan dirigits a professionals del sector energètic, representants polítics, empreses, organitzacions no governamentals, ciutadania i altres interessats en l'energia sostenible.Ara és l'hora de compartir l'energia renovable! Recordeu, però, que la millor energia és la que no es consumeix.