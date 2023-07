Organitzen una jornada Healthy Communities d’estiu a la Piscina Municipal de Cardona

Tota la programació, horaris i detalls al cartell de la jornada:

A Cardona s’està duent a terme la intervenció comunitària d’aquest estudi científic amb més de 900 persones implicades amb l’objectiu de millorar la salut

Classe de ioga a càrrec de Xuan Lan

Healthy Communities

Actualment el projecte es troba a la fase dels dels Grups d’Ajuda Mútua i a l’octubre s’iniciaran els segons mesuraments de salut amb participants

La Fundació Science, Health & Education (SHE), liderada pel prestigiós cardiòleg, organitza ela la Piscina Municipal de Cardona dins del projecte de salut Healthy Communities, que compta amb el suport de Fundació “la Caixa”. Es tracta d’un conjunt d’activitats lúdiques relacionades amb l’activitat física per a totes les edats. L’objectiu d’aquesta jornada és, i a la vegada, augmentar l’adherència de les persones participants en el programa Healthy Communties.Es tracta d’unEl component de salut que es treballarà durant la jornada serà principalment l’activitat física. Una programació completa on hi té cabuda la gimnàstica dolça i la consciència del cos, el zumba, el ioga i activitats per a nens, nenes i joves com el torneig de voleibol o l’espectacle de bombolles pels més petits. Cal que els menors vagin acompanyats d’un familiar adult a les activitats o presentin l’autorització que se’ls donarà a l’entrada.Cal tenir en compte que el preu d’accés a la Piscina Municipal serà l’habitual (d'11h a 20h). Les persones que vulguin gaudir de les activitats en horari de piscina. Les activitats gratuïtes i obertes a tothom se celebraran en horaris previs a l’obertura i posteriors al tancament; com la classe de gimnàstica dolça a les 10.00h o la classe de ioga de Xuan Lan a les 20.00h.La jornada Healthy Communities d’estiu finalitzarà amb una classe de ioga dirigida per la creadora de contingut digital i professora de ioga @xuanlanyoga a la Piscina Municipal de Cardona a les 8 del vespre. Abans de la classe, Xuan farà una petita introducció sobre vida saludable i explicarà com el ioga influeix en el seu benestar.en el següent enllaç: https://forms.gle/3PwbSfgo29X8DsU98 La classe és a partir de 16 anys i des de l’equip de la Fundació es posaran en contacte amb els menors inscrits per tal d’omplir l’autorització requerida en cada cas.Actualment Healthy Communities es troba en laon els participants han creat grups de suport i ajuda entre iguals amb l’objectiu de millorar els seus hàbits saludables. El proper octubre es duran a terme els segons mesuraments de salut als participants de Cardona, població intervenció, i als participants de Sallent, població control. Això permetrà avaluar el curs de la intervenció i treure les primeres conclusions.Aquesta jornada, organitzada per la Fundació SHE, pot ser un estímul més per augmentar l’adherència en el programa i, a la vegada, una bona manera de fomentar la vida saludable a tota la població cardonina.