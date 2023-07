Els conductors i transportistes solsonins viuen una gran diada

Uns cinquanta camions van rebre la benedicció Foto: Ramon Estany

Els vehicles de dues rodes també van passar per la benedicció Foto: Ramon Estany

Els vehicles passaven entre dos camions històrics Foto: Ramon Estany

Els vehicles clàssics no poden faltar a la cita Foto: Ramon Estany

La Patinfanjàs és un altre dels protagonistes de la diada Foto: Ramon Estany

Recull d'anteriors edicions de la festa

Com ja va sent tradició, la "Comissió de Festes de Sant Cristòfol" i "El Gremi de Transportistes de Solsona" han celebrat un any més la seva festa a la devoció del patró dels conductors, una festa gairebé centenària.arrencà la primeraa la Plaça del Camp amb Stres Band, un quartet que ofereix un gran repertori de ball i versions.els transportistes tenien una cita a les 9h del matí al Bar Dimoa, amb el típic, obert a tothom.A continjuació, a les 11h,la celebració es traslladà a la Catedral, amb laen Honor a Sant Cristòfol i benedicció de les medalles.A les 12h del migdia, i sota un sol de canícula, la comissió portà en processó el sant des de la Catedral fins a la Plaça del Camp, acompanyats de l'Orquestra Patinfanjas.Un cop a la plaça solsonina, i després de lliurar una placa commemorativa al pendonista d'honor d'aquest any, el Jaume Altarriba Argerich, es procedí a laa càrrec de Mn. Lluís Grifell, i acompanyats del so de laVan passar pel ritual tradicional, un centenar d'automòbils i una cinquantena de camions, que reberen la benedicció, flanquejats per dos camions històrics.