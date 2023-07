​La Ribera Salada estrena aquest estiu dues àrees d’aparcament de 28 places

Senyalització

Fórmula combinada a l’Aigua d’Ora

L’Ajuntament de Castellar de la Ribera ha construït aquest aparcamentque també inclou la senyalització i marcar una ruta.La de Castellar téentre la zona de Querol i la del Pla dels Roures. L’objectiu d’habilitar aquests espais és controlar la massificació i endreçar els cotxes, ja que no està permès aparcar als vorals de la carretera ni a les entrades al riu.D’altra banda, aquesta setmana han començat a la Ribera Salada els. Una de les funcions és avisar de l’existència de les àrees d’aparcament i advertir-los de les conductes incíviques que no es permeten. En cas de detectar conductes sancionables, els informadors contactaran amb els Mossos d’Esquadra o amb els Agents Rurals.Un altre espai fluvial del Solsonès on elha destinat dos informadors és el riu Aigua d’Ora en els termes de Navès i Guixers. Segons ha explicat Solsona FM, en aquest cas, els dos ajuntaments han optat per combinar aquesta figura, que no té capacitat sancionadora, amb els guardes rurals privats, que sí que poden multar. L’estiu passat els dos consistoris ja van optar per contractar guardes rurals per controlar actituds negatives a l’entorn d’aquest espai fluvial.i tant ajuntaments com veïns en feien un balanç positiu.

