​Riner consolida els murs de contenció de pedra de diversos camins

L’Ajuntament de Riner ha enllestit les obres de consolidació dels murs de contenció de pedra seca del, velles construccions de pedra seca que amb el pas del temps i les inclemències climatològiques havien assolit un estat precari, fins al punt que la proximitat del pas d´algun vehicle els hagués pogut enrunar parcialment. L’actuació s’ha fet amb un criteri de, integrant-se d’aquesta manera en el patrimoni rural.Els treballs, que han durathan consistit en el desmuntatge de trams de mur i en la recuperació —en els casos que ha estat possible— de la pedra original, el bastiment d’una base de fonamentació amb formigó armat per assentar correctament l’obra nova de pedra seca, la construcció de nou mur de pedra seguint els característiques dels existents aportant, quan ha calgut, pedres noves del mateix tipus per garantir-ne la continuïtat i estabilitat.En aquesta zona és habitual que les separacions entre els accessos a les masies i els camps de conreu, en zones amb fort desnivell, es consolidessin mitjançant estructures de murs de pedra seca a manera de contrafort. Són, ja que drenen correctament les aigües per filtratge., amb una subvenció 19.017 euros aportada per la Diputació de Lleida dins del Pla de Cooperació Municipal per al finançament d´inversions dels Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del territori de Lleida.