​El Vaticà nomena Pare Sinodal el bisbe de Solsona Francesc Conesa

Carta del bisbe Francesc Conesa als diocesans sobre el nomenament com a Pare Sinodal Solsona, 7 de juliol de 2023



Estimats diocesans,

Avui s'ha fet públic que el Papa Francesc m'ha anomenat “Pare sinodal”, concedint-me l’oportunitat i la responsabilitat de participar a la fase final del Sínode dels bisbes. Aquest nomenament s'ha fet a proposta dels bisbes espanyols que, reunits a la Conferència Episcopal, em van triar, junt a Mons. Vicente Jiménez Zamora, bisbe emèrit de Saragossa i coordinador del Sínode a Espanya, i a Mons. Luis Argüello García, arquebisbe de Valladolid. Estic agraït als meus germans bisbes pel fet d’haver-me escollit per representar-los al Sínode.



Per a mi és un honor i una gràcia poder prendre part en el treball sobre un tema tan important com és la sinodalitat, una qüestió que afecta la naturalesa mateixa de l'Església. M'alegra particularment, és clar, el poder estar a prop del Papa Francesc i viure la comunió episcopal “amb Pere i sota Pere”.



Crec que la meva primera missió serà aportar la diversitat i la riquesa present en la Conferència Episcopal que m’envia i, també naturalment, aportar-hi les intuïcions que com a bisbat de Solsona hem recollit en el treball sinodal dels darrers mesos. M'alegro que la nostra petita diòcesi de Solsona pugui ser escoltada en una Assemblea tan important. Crec que serà també una experiència enriquidora el fet de poder escoltar els altres bisbes, sacerdots, religiosos i laics d'altres països i cultures. L’encontre en el Sínode amb persones de procedència tan diferent facilita l'experiència de la diversitat i la universalitat de l'Església. Per part meva, confio estar atent al que l'Esperit demani a la nostra Església, perquè pugui créixer en comunió, participació i missió.



La participació al Sínode m'ocuparà especialment durant els mesos d'octubre del 2023 i octubre del 2024, ja que el Papa ha establert que aquest Sínode es faci en dues fases. Us demano que em disculpeu a l’avançada, ja que durant aquest temps no podré estar residint a la diòcesi ni atenent directament la pastoral del bisbat. El fet és que als bisbes se'ns confia també la preocupació per l'Església universal i, en aquest sentit, prendre part activa del Sínode és una forma concreta de contribuir-hi.



Us prego, des d'ara, que reseu tant pel Sínode com per la meva persona, encomanant-me al Senyor perquè compleixi amb encert la tasca per a la qual he estat elegit. Que la Mare de Déu guiï l'Església perquè, amb la llum i la força de l'Esperit Sant, creixi en unitat i en compromís evangelitzador.

El president de la Conferència Episcopal Espanyola i arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, participarà en l’Assemblea com a membre nat. A més, el Papa ha confirmat els tres bisbes que havien estat elegits a l’abril per l’Assemblea Plenària dels bisbes espanyols, concretament l’arquebisbe emèrit de Saragossa Vicente Jiménez Zamora, coordinador de l’equip sinodal de l’Episcopat espanyol; l’arquebisbe de Valladolid, Luis Argüello, que ha estat membre d’aquest equip com a secretari general de la Conferència fins al novembre passat, i també el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, president de la Subcomissió Episcopal per a les Relacions interconfessionals i el Diàleg interreligiós.També ha estat nomenat pare sinodal el sacerdot Luis Manuel Romero, secretari de l’Equip Sinodal del mateix episcopat. El també director del Secretariat de la Comissió Episcopal per als Laics, la Família i la Vida, assistirà com un dels representants del continent europeu a proposta del Consell de Conferències Episcopals d’Europa.En aquesta asamblea general del Sínode, d’altra banda, hi participaran 70 membres laics elegits per Francesc sobre una llista de 140 que li van fer arribar diferents organismes religiosos de tot el món. Entre els representants que no són bisbes, destaquen algunes dones que han participat en la preparació, entre les quals hi ha la laica i teòloga Cristina Inogés, la presidenta de l’Acció Catòlica General d’Espanya, Eva Fernández Mateo (com a convidada especial), i la religiosa de la Congregació Pureza de María Xiskya Valladares. També formarà part de l’assemblea el monjo de Montserrat Manel Nin, actualment bisbe exarca grecocatòlic.El jesuïta James Martin, consultor del Dicasteri per a la Comunicació del Vaticà i que acompanya pastoralment la diversitat sexual, és un altre dels noms destacats entre els nomenats pel Sant Pare.Recordem que, entre el total de membres no bisbes que participaran en el Sínode, la meitat seran dones i tindran, per primera vegada en la història de l’Església, veu i vot en les sessions.