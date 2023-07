La Festa Major de Cardona ja té cartell

La Festa Major de Cardona 2023 ja té cartell oficial. El jurat, format per professionals del món del disseny i la fotografia i representants de la Comissió de Festa Major, han escollitFarré ha realitzat unai que recull diversos elements i esdeveniments de la Festa Major de la vila. En el concurs d'enguany hi han participat un total de quinze persones.La lectura del veredicte, i l'entrega del premi, es farà al saló de plens de l'Ajuntament. Albert Farré, que ha obtingut 23 vots del jurat, s’ha convertit, en efecte, en el guanyador del cartell de Festa Major amb un premi que, tal i com estableixen les bases del concurs, està dotat en 400 euros.En segona posició ha quedat la cardonina(amb 10 punts), i en tercera posició, la santpedorenca(amb 8 punts). Les obres participants al concurs de cartells quedaran exposades a la primera planta de l'Ajuntament de Cardona durant tot el mes de juliol.La regidoria de Cultura i Festes valoren molt positivament la participació que ha tingut, un any més, el concurs que escull el cartell de la Festa Major i agraeix a tots els participants la implicació.