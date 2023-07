​L’Arxiu Comarcal del Solsonès busca personal de reforç a temps parcial

i per poder accedir-hi cal tenir el grau universitari o equivalent en els àmbits d’història, ciències socials o humanitats i el nivell C1 de català. És un contracte temporal a temps parcial, de 30 hores setmanals, per a un període de mig any per circumstàncies de la producció. El perfil és de tècnic mig, de nivell A2 de l’Administració.han de fer arribar el currículum, la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits, sobretot en l’àmbit de l’arxivística i l’experiència en arxius. S’ha d’entrar instància al registre del Consell Comarcal fins divendres. Podeu consultar les bases completes de l’oferta de treball al web de l’ens intermunicipal.

