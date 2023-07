​El Consell treu a concurs un lloc de treball de titulat en Dret per a l’Àrea de Drets Socials

La persona candidata ha de tenir el, el nivell C1 de català, acreditar el coneixement de la llengua castellana, tenir el Certificat d’Absència de Delictes de Naturalesa Sexual, i permís de conduir i mitjans per desplaçar-se autònomament per la comarca.Pel que fa a l’àmbit dels Serveis Socials, la persona seleccionada s’haurà d’encarregar de l’segons el que s’estableixi al seu pla d’atenció individual. Això inclou l’assessorament en deutes, multes, embargaments i desnonaments; dret de família o victimologia. També ha d’orientar jurídicament els professionals de l’equip, proposar accions que es puguin dur a terme i coordinar o derivar als serveis d’atenció especialitzada de l’àmbit jurídic. Pel que fa al, ha d’oferir assessorament jurídic especialitzat a les dones ateses en diferents àmbits, també a dones en situacions de violència masclista. Així mateix ha d’abordar aquesta situació a nivell comunitari.El procés de selecció inclou la valoració de mèrits, que té en compte l’experiència laboral i la formació, així com una entrevista personal. Les persones interessades en aquesta, poden presentar les seves sol·licituds al Consell Comarcal en un termini de 20 dies naturals a partir de demà. Qui no aconsegueixi la plaça s’incorporarà en una borsa de treball a la qual es recorrerà en cas de baixes o substitucions.

