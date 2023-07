Els tres miradors més emblemàtics de Cardona tindran un punt selfie

Fes-te la millor selfie a Cardona

Cardona ha afegit un nou element de promoció turística: la instal·lació de tres punts selfies a les vistes més icòniques de la vila. Aquests suports garanteixen el millor enquadrament per les fotografies dels paisatges de Cardona i conviden a compartir les imatges a les xarxes socials a través dels hashtags #ViuCardona i #CardonaExperience i de l’usuari @cardonaturisme.A més, els punts selfies incorporen unaque permet al visitant obtenir informació turística, patrimonial i natural de l’indret en els que es troba.Els tres punts coincideixen en passos o interseccions de les rutes saludables de Cardona. Aquesta iniciativa està patentada per l’empresa TURS take your selfie (@tursphotoexperience #tursphoto)i permet als visitants trobar, conèixer i fotografiar-se correctament en els llocs més emblemàtics del municipi.De moment, Cardona disposa de tres punts selfies.al costat de l’escultura que Josep Maria Subirachs va dedicar a Borrell II. La fotografia proposada enquadra el conjunt monumental del castell de Cardona.des del balcó situat al costat de l’antic Hospital de Sant Jaume. Aquest enquadrament ofereix també una vista sobre el portal de Graells, la Torre del Botxí i una bonica panoràmica del centre històric.i té com a protagonista la vall salina de Cardona, un indret únic al món coronat pel diapir de la Muntanya de Sal.