Lleuger repunt de l'atur al Solsonès

Atur a la comarca: Solsonès

El món del treball acostuma a tenir un. L'afiliació sempre ha crescut en aquest mes des que hi ha registres. En aquest mes, s'ha anotat el segon rècord consecutiu de la sèrie històrica amb 3.742.781 empleats que cotitzen a Catalunya.Amb tot, en aquest juny l'registrat ha sigut el mes baix des del 2013, exceptuant el de l'any passat (+13.305) i el del 2020 (+15.690), en plena pandèmia. De fet, el creixement de persones que cotitzen assolit al maig (+40.503) gairebé duplica l'increment del sisè mes de l'any.En canvi, elque també sol caure en aquest mes a excepció dels anys marcats per crisi econòmiques, s'ha accentuat respecte al mes anterior, quan la desocupació va caure en 2.600 persones. Amb tot, a excepció del 2021 i 2020, el descens de 6.300 desocupats registrat és la caiguda més baixa del registre des del 2008.En canvi,, han anat en contradirecció. Així doncs, el Solsonès ha registrat. Olius i Pinós, amb 2 aturats més respectivament, són els altres municipis on ha crescut la desocupació. La resta de municipis, la variació ha estat mínima, un avall o un amunt., dels quals 375 són a Solsona, seguit d'Olius amb 20 i Sant Llorenç de Morunys amb 12 i Llobera amb 7. L'únic municipi de la comarca amb zero aturats és Odèn. Les dades no inclouen encara Torà i Biosca, que han acabat juny amb 1 i 29 aturats respectivament.Maig de 2023Castellar de la Ribera 4Clariana de Cardener 4Coma i la Pedra, la 3Guixers 1Lladurs 1Llobera 7Molsosa, la 3Navès 6Odèn 0Olius 20Pinell de Solsonès 4Pinós 6Riner 4Sant Llorenç de Morunys 12Solsona 375Total: Solsonès 450

Altres notícies que et poden interessar

​