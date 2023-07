El Cicle Perifèria Cultural porta a Biosca la cantautora Mireia Farré

Perifèria cultural és una iniciativa impulsada per Ben aisit, la start up cultural nascuda amb l’objectiu de modernitzar, professionalitzar, difondre internacionalitzar la creació i la cultura catalanes i occitanes, especialment en el terreny de la música, l’audiovisual, el teatre i les lletres, i amb una vocació 360º, que inclogui totes les etapes i processos de la creació, producció, management, comunicació i distribució. Ben aisit treballa des d’una perspectiva transversal tant pel que fa a l’espai geogràfic natural d’actuació (amb una aposta ferma per la descentralització cultural, per la promoció d’artistes i creadors d’arreu del territori més enllà de la centralitat barcelonina, per una mirada transfronterera, etc.), com pel que fa al caràcter volgudament pluridisciplinar i intergeneracional dels artistes i les produccions pròpies que promou, amb propostes trencadores i originals, que aposten per una creativitat desacomplexada, que convidi el públic a no quedar-se indiferent.

Neix a Catalunya, un nou cicle de música i cultura que té com a objectiu estendre la programació cultural per la perifèria geogràfica catalana. Amb una programació de juny a setembre formada per quinze activitats culturals, el cicle recorrerà diverses vegueries del Principat de Catalunya. Les propostes combinen música, poesia, debats, gastronomia, danses tradicionals i sensibilització ambiental.Mireia, nom artístic de la cantautora catalana Mireia Farré Canela, afincada a Formentera, tocarà a Biosca, al Solsonès, el proper diumenge 9 de juliol.Afincada a Formentera des de fa més d’una dècada, Mireia va publicar el darrer any el seu àlbum de debut, titulat. Tot i que és el seu primer treball discogràfic, aquesta cantautora fa anys que es mou pels escenaris. Actriu, vocalista, dibuixant i dissenyadora de vestuari per a espectacles..., les seves inquietuds artístiques vénen de lluny. Probablement per això, el seu primer disc sembla de tot menys un primer disc.Aquest 2023 ha estrenat el seu nou EP, amb quatre cançons produïdes per Ophiura Studio, i treballades per la mateixa Mireia, el Leo Pascual i el Marcel Calderer.no ha deixat indiferent a ningú i tampoc ho farà en el seu directe.