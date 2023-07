​L’ICF es troba amb una quinzena d’empresaris i empresàries de Solsona

Prop d'una quinzena d'empresaris i empresàries han participat en aquesta sessió

Del 2020 al 2023, l’ICF va destinar 96,9 milions d’euros per finançar 141 empreses i entitats de la Catalunya Central

ha celebrat avui a Solsona una sessió de treball amb prop d’una quinzena d’empresaris i empresàries, tant de la ciutat com de localitats properes, amb l’objectiu d’escoltar els projectes de les companyies, els reptes de futur del teixit econòmic de la zona i les necessitats de finançament de les empreses.Durant la trobada s’ha donat a conèixer que l’ICF ha finançat,, 141 empreses i entitats de la Catalunya Central per un import total de 96,9 milions d’euros.L’acte ha començat amb la intervenció d’obertura de la, que ha afirmat que “sempre és una bona oportunitat escoltar els empresaris i les empresàries que teniu un paper clau per a la dinamització de l’economia catalana en aquest territori. El nostre objectiu és que l’ICF sigui un instrument útil i àgil per al finançament de les empreses del Solsonès.”Durant l’acte ha intervingut també elper compartir les diferents solucions que l’ICF posa a l’abast de les empreses per impulsar el creixement, la innovació i la sostenibilitat del teixit empresarial.Vallèscom la d’ Agroliquiditat o la ICF EcoVerda . ICF Agroliquiditat és una línia de préstecs per a persones autònomes i empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca afectades per increments de preus, pel canvi climàtic o que vulguin realitzar una petita inversió. Per la seva banda, la línia ICF Ecoverda són préstecs per a persones treballadores per compte propi, empreses o entitats (públiques o privades) per a la realització d’inversions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient o necessitats de circulant que impulsin projectes d’economia verda, economia circular i/o eficiència energètica, entre d’altres.La sessió ha comptat també amb unque ha estat moderat per la delegada comercial de l’ICF a la Catalunya Central, Mercè Finestres. Durant el debat s’han tractat temes com la innovació i el paper de l’ICF per fer possibles els projectes de l’empresariat del territori, el relleu generacional de les empreses i el valor dels oficis i l’emprenedoria al Solsonès.