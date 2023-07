Projecció a Solsona de la pel·lícula «Un cel de plom»

Les entrades es poden adquirir en línia.

La pel·lícula que es podrà veurea les 8 del vespre, se centra en el temps que Català va estar a Holleischen, on, juntament amb les seves companyes, va fer tot el possible per sabotejar la producció, i en els mesos després de l'alliberament, quan l'activista antifeixista va tornar amb la seva família i va esperar en va el retorn del seu marit.Un cel de plom és un film de Miquel Romans protagonitzat per Nausicaa Bonnín sobre Neus Català (1915-2019), supervivent de l'horror de Ravensbrück, basat en la novel·la homònima de Carme Martí.al teatre comarcal de Solsona., amb descompte per als socis de l'entitat.

