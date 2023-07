Denuncien un home per vendre ovelles il·legalment a Navès

Trasllat de les ovelles requisades Foto: Mossos

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de la comissaria de Solsona, conjuntament amb veterinaris del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Barcelona van denunciar administrativament, el passat dimarts, un home perpertinent en una finca de Navès (Solsonès).Tot va començar el dimarts cap a les nou del vespre quan els mossos van tenir coneixement que, un fet estrany en aquella zona.En arribar al lloc, els agents van observar un seguit de cotxes i furgonetes que sortien en filera per la pista forestal de la masia.Davant d’això, els agents van aturar a tots els vehicles, van obrir els maleters i en tots ells hi van localitzar ovelles vives lligades de les potes. En total 14 ovelles entre cinc vehicles. Els animals els havien comprat a la masia per 250 euros la unitat.D’altra banda, cap dels cinc conductors disposava deni les condicions eren les correctes. Per aquest motiu, els mossos van denunciar a tots els conductors per transportar animals vius a l'interior d'un turisme sense tenir llicència per aquesta activitat i amb un vehicle que no disposa de les condicions adequades per realitzar aquest tipus de transport.Seguidament, els van fer retornar a la finca i descarregar tots els animals. Moment en què en veure els mossos,Davant d’això, els agentsi van avisar als veterinaris del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Barcelona. En el corral hi havia més de 200 ovelles.L’endemà, els mossos i el veterinari del departament d’Acció Climàtica van realitzar una inspecció a les instal·lacions i al ramat. TambéEls agents, després de diferents gestions, van localitzar un dels responsables a qui