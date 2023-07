​Solsona Experience entra de ple a l’estiu i ofereix més visites guiades i més experiències que mai

Com cada estiu,d’experiències adaptant-ne laperiodicitat i els horaris. A partir de dilluns 24 de juliol, es duran a terme visites programadesals Gegants de Solsona i al Pou de Gel diàriament. La resta de visites (Solsona Monumental, Olius Monumental i Visita al Santuari del Miracle) també s’oferiran de manera regular entre setmana durant el mes d’agost. Per a saber més informació sobre tot el que s’ofereix es pot visitar la plataforma entradessolsones.com , on apareixen les sessions programades i també les diferents tarifes., que ja s’havia dut a terme ambanterioritat, però es va veure interrompuda per les restriccions de la pandèmia. Després demés de 3 anys, aquest 2023 es torna a oferir sota demanda i. Aquells que vulguin viure aquesta experiència amb nosaltres, descobriran el nucli antic monumental de Solsona i alguns dels seus secrets més ben conservats com són els comerços més antics, l’artesania i els productes agroalimentaris locals. La visita acaba amb unque s'hauran anat recollint al llarg del recorregut.Excepcionalment,a les visites Solsona Monumental, Olius Monumental, Visita als Gegants i Visita al Santuari del Miracle. Només caldrà introduir el codi promocional viuelsolsonès2023 a la plataforma.També, com ja és costum, la cooperativa estàque iniciaran les funcions a finals de juliol. Pròximament, se’n donaràinformació més detallada a través dels mitjans i de les xarxes socials.