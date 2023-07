​De visita, al Monestir de St Joan de les Abadesses

per anar a visitar monuments, llocs o espais, d’una llista mental que es va ampliant en funció de diverses variables. Ser pensionista, peròtanmateix actiu en treballs voluntaris múltiples, obliga compaginar viatges amb la feinacompromesa.Tenia a la llista, des de feia anys, el desig d’una. L’havia visitat en un parell d’ocasions anteriors, però tot sol, amb un simple repàs a la Viquipèdia. Un monument declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) mereix una visita pausada, ben explicada i ben detallada. Finalment, he vist acomplert el meu desig, en la visita feta el passat dissabte 24 de juny. A més, el dia del meu sant.La visita començà a les 11.30, prèvia inscripció i pagament de l’entrada (7.80 E) per un jubilat.Ens vam agrupar una colla d’una desena de persones, per seguir i escoltar les explicacions del guia: Víctor (Alt Ter ). A peu de carrer, un repàs de la nostra història més antiga, cosa que permet fer-nos una idea del perquè i el com neix un monestir, destinat a monges, en el llunyà any 887, i que sigui Emma, la filla dels comtes de Barcelona: Guifré i Guinedilda, la primera de les abadesses.Sobta trobar en un poble,. Realment aconsello als qui no l’hagueu visitat, a fer-ho i sobretot de la mà d’un guia perquè us descobreixi una part important de la nostra història, resumida en una hora i mitja.En aquest temps, ens farem a l’idea deen el primer monestir per a monges, des del 887 fins el 945. I , després que continués com monestir de monjos, uns quants segles més.No reproduiré ara i aquí, les llargues i detallades explicacions de la vida interna i externa, però val la pena seguir la vida dels territoris, del voltant, les guerres i canvis de bàndol, propis de terres de conquesta, i les dependències i intromissions de família, bisbes i Papes, en un Monestir, ben dotat com per superar les dificultats de cada moment.El que més impressiona és passar d’unes dependències a unes altres i comprovarquan el terratrèmol de 1428. Tots els que vivim en aquesta comarca i comarques veïnes hem pogut constatar els danys produïts, en múltiples monuments. Alguns ja no es varen recuperar, altres, per sort, van reviure amb alguns canvis notables, en funció dels donants i promotors.Obligada visita, amb acurada explicació, a l’ Absis central amb un Davallament , tallat el 1250 autèntic conjunt de primer ordre, a nivell nacional i internacional. Una mostra pràcticament única d’art romànic, amb un grapat d’anècdotes sobre la seva existència i supervivència. I cal anar aixecant el cap per comprovar l’enormitat de la construcció, amb preguntes de com era possible costejar unes obres com aquestes.Per cert,que hi van esmerçar recursos i tècniques com per deixar-lo en les magnífiques condicions en que el podem veure.Després de tot el recorregut, acabes satisfet de la decisió presa, amb ganes d’animar coneguts, amics, companys, i gent en general a queFa anys, vaig fer una ruta de romànic aragonès, després una per la Vall d’Aran, i ara la faig per aquí, i m’ha estat molt grat veure que el guiatge professional , es correspon amb la qualitat del monument. Felicitats !!!