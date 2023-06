Les educadores de l'Escola bressol Els Petits Gegants fan arribar les seves reclamacions a l'alcaldessa de Solsona

Marxa de protesta pel carrer Castell Foto: Ramon Estany

Davant l'ajuntament s'han fet sentir Foto: Ramon Estany

Reunió amb l'alcaldessa Foto: Ramon Estany

Durant tota aquesta setmana hi ha hagutcatalanes en defensa dels drets laborals, socials i salarials de les treballadores de les escoles bressol privades i de gestió indirecta.Amb elles s'ha fet palès el, que es van iniciar fa més d’un any, amb unes patronals que no han sabut estar a l’altura de les necessitats del sector.A hores d'ara segueixen bloquejades les negociacions del conveni col·lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil,. Un conveni totalment indigne pels professionals d'aquesta etapa.En el marc d'aquestes reivindicacions l'equip educatiu de l'escola bressol municipals Els Petits Gegants de Solsona avui divendres de 9.00 a 9.30h ha fetque ha mostrat el seu suport i compromís en la lluita conjunta cap a la dignificació de l'etapa 0-3, que és la gran oblidada pel sistema públic.