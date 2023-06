​Solsona disposarà d'un repartidor amb ciclomotor per promoure el comerç local

Grup T Seminous, SL. de Sant Boi de Llobregat, adquirint el ciclomotor per un import de 2.851,24 euros (sense IVA), més el 21% d'IVA, el que fa un import total de 3.450,00 euros (IVA inclòs).



L'Ajuntament de Solsona va demanar tres pressupostos a tres empreses i una vegada vistes les ofertes es considerà que l’oferta tècnicament més avantatjosa era la presentada per. de Sant Boi de Llobregat, adquirint el ciclomotor per un import de 2.851,24 euros (sense IVA), més el 21% d'IVA, el que fa un import total de 3.450,00 euros (IVA inclòs).El ciclomotor és de la marca Yadea i model Y1S, amb Motor de 2.730W, Potencia continua, Bateríes de 2.880 Wh Doble batería de litio, velocitat màxima de 45 km/h i una autonomíade 101 km.

Durant el primer any de funcionament de les taquilles «Clica i recull», l’Ajuntament facilita el servei amb una persona deque transportarà les comandes diàriament amb un ciclomotor elèctric refrigerat. De totes maneres, els establiments que ho vulguin podran autogestionar el sistema. En una segona fase, a més, aquest punt de l’aparcament de les Moreres es podran fer servir per a canvis i devolucions.són els principals avantatges pels quals s’ha apostat per les taquilles intel·ligents des de la regidoria de Desenvolupament Local. Aquesta actuació, que ha tingut un cost de 30.900 euros (inclòs el ciclomotor), és una de les més innovadores del projecte global amb què s’impulsa la millora del comerç i del mercat no sedentari de Solsona, subvencionat pels fons europeus Next Generation.