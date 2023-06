El Carnaval de Solsona estrena quatre noves samarretes promocionals

La novetat consta de quatre samarretes diferents amb un identificatiu a cadascuna d’un dels elements de la família delsHan estat dissenyades peri ell mateix explica que. També relata que “les samarretes intenten capturar la diversió i l’atrevida personalitat de cada gegant”.Aquest producte estàque tot just acabem d’encetar i el mateix dissenyador aporta que “amb un enfocament especial per a l’estiu, aquestes peces es destaquen per la seva combinació de colors vius i elegants”., amb la possibilitat de comprar el pack sencer dels quatre productes per un preu de 60€.A partir d’ara ja estan a la venda al(Carrer de les Llices, 5) però també es parteix de la possiblitat d’enviament contactant a info@carnavalsolsona.com