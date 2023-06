Solsona viurà un any més la Festa de Sant Cristòfol

Portadors en processó del sant Foto: Ramon Estany

Recull d'anteriors edicions de la festa

Com ja va sent tradició, la "Comissió de Festes de Sant Cristòfol" i "El Gremi de Transportistes de Solsona" celebra la seva festa a la devoció del patró dels conductors.Els actes preparats per al proper cap de setmana, seran els següents:Amb la primeraa les 22:30h a la Plaça del Camp amb Stres Band, un quartet que ofereix un gran repertori de ball i versions. En cas de mal temps, el ball es traslladaria a la Sala Polivalent.A les 9h del matí al Bar Dimoa, amb el típic, obert a tothom, comprant el tiquet: Joanet (608738815), Sito (686524205), Óscar (696137360).A les 11h,en Honor a Sant Cristòfol i benedicció de les medalles.A les 12h del migdia,a la Plaça del Camp acompanyats del pendonista d'honor, una figura que vol homenatjar aquelles persones vinculades al món del transport i que han impulsat la Festa de Sant Cristòfol. Enguany, recau en. L'acte estarà acompanyat per la música de la Orquestra Patinfanjas.La Comissió anima a tothom a participar en els actes i sortir a disfrutar de nou en tots ells.