​Tornen els contes a la fresca als barris perifèrics de Solsona

Repte per als infants del 2011 al 2020

Sessió de contacontes ‘Amics trobats’, a càrrec de Carles Alcoy

Sessió de contacontes ‘Els bons veïns’, a càrrec de Montse Mujal

Sessió de contacontes ‘Contes de vacances’, a càrrec de Joan de Boer

Sessió de contacontes ‘Contes que abracen’, a càrrec d’Alba Mascarella

Sessió de contacontes ‘Contes a la cassola’, a càrrec de Patricia McGill

A l’estiu, quan cau la tarda elssón una fórmula amb garanties d’èxit per a les famílies amb infants. La Biblioteca Carles Morató i la regidoria d’Afers Socials de Solsona, a través dels Serveis Socials, organitzen la tercera edició del programa Freqüència de barri, que enguany s’amplia amb sessions de contacontes a cinc barris perifèrics del municipi.i dur-la a tot el municipi, més enllà del nucli antic, donar visibilitat als barris i propiciar vincles entre el veïnat de les diferents zones són els objectius de Freqüència de barri. Per aconseguir-ho, s’ha programat una sessió de contacontes setmanal tots els divendres a les set de la tarda a partir del 30 de juny i tot el mes de juliol. És una activitat gratuïta.La primera cita serà amb el narrador i artistaaquest divendres, amb la sessió Amics trobats, a la placeta del costat del Punt Òmnia, al barri Torregassa; la següent es titula Els bons veïns, a càrrec de, el 7 de juliol al jardí del Delta Residencial, al barri de la Creu de Sant Joan (Cissa);oferirà Contes de vacances el 14 de juliol al parc infantil del Camp del Molí;, Contes que abracen, el dia 21 al parc infantil de la Cabana d’en Geli, itorna a Solsona per tancar la programació el dia 28 amb Contes a la cassola al barri de la Plana.Enguany, igual que en l’edició anterior, es tornaran aper al mes d’agost i un lot de llibres. Hi optaran els infants nascuts entre els anys 2011 i 2020 que aconsegueixin un mínim de tres segells en el passaport de Freqüència de barri, que es pot aconseguir a la biblioteca o a la primera sessió de contacontes. Hauran de demanar un segell a cada activitat del programa i retornar el passaport segellat a la biblioteca abans del primer d’agost. El sorteig es farà l’endemà.Dia: divendres 30 de junyHora: 19 hLloc: placeta del costat del Punt Òmnia (c. de J. V. Foix – Alcalde Moles)Entrada: lliureDia: divendres 7 de juliolHora: 19 hLloc: jardí del Delta Residencial, al barri de la Creu de Sant Joan (Cissa)Entrada: lliureDia: divendres 14 de juliolHora: 19 hLloc: parc infantil del Camp del MolíEntrada: lliureDia: divendres 21 de juliolHora: 19 hLloc: parc infantil de la Cabana d’en Geli (c. de la Font del Corb)Entrada: lliureDia: divendres 28 de juliolHora: 19 hLloc: Barri de la Plana (cruïlla La Carrera-c. del Metge Cots)Entrada: lliure