El CF Solsona i el Sant Llorenç de Morunys CE reben els Premis Joc Net 22‑23

Dos equips premiats per grup, amb 800 i 400 euros

Dos equips del Solsonès rebran aquests premis

Els ‘Premis Joc Net’ de la temporada 2022-2023 ja tenen guanyadors. La Federació Catalana de Futbol premiarà econòmicament fins a 144 equips del futbol territorial català masculí i femení, com els conjunts amb menys targetes i sancions a la lliga, amb el repartiment d’un total de 86.400 euros. Aquest guardó, emmarcat dintre la campanya ‘Tots Som Un Equip’, té com a objectiu el foment de la pràctica esportiva respectuosa i no violenta als terrenys de joc.Amb els ‘Premis Joc Net’, es recompensa els dos equips de cada grup de competició del futbol 11 amateur que hagin practicat un joc més net al llarg del curs. En categories masculines, se’n beneficien la Primera, Segona, Tercera i Quarta Catalana, mentre que en categories femenines la Preferent, Primera i Segona Divisió Femenina.Després de la finalització de totes les competicions, el primer classificat de cada grup de lliga percebrà 800 euros, mentre que el segon equip a la taula obtindrà 400 euros. En cas d’empat entre dos o més equips en el primer o segon lloc, el premi s’atorgarà a tots els equips empatats.El CF Solsona, com a primer classificat del seu grup, (2a Catalana), rebrà 800 euros, mentres que el Sant Llorenç de Morunys CE, com a segon classificat en la seva categoria, (4a Catalana) en rebrà 400.La classificació s’ha establert ordenant els equips de menor a major puntuació, respecte a les sancions rebudes, en aplicació del següent criteri:Per cada amonestació (targeta groga) 1 puntPer cada doble amonestació 3 puntsPer un partit de sanció (excepte per doble amonestació) 3 puntsPer cada partit de sanció superior a un 1 punt addicionalSanció lleu d’equip 10 puntsUn cop publicada la resolució, l’FCF farà efectiu en els propers dies l’ingrés de l’import, de forma directa al compte federatiu dels clubs premiats.