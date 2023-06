Xavier Mas Craviotto presenta a Solsona «La pell del món»

El premiat escriptor navassenc, en un acte organitzat per Òmnium Solsonès.reflexiona sobre com la memòria deforma els fets viscuts a través de dos germans que durant la infantesa van patir la violència del pare i la submissió de la mare. El novel·lista i poeta(Navàs, 1996) presenta la seva segona novel·la a la biblioteca Carles Morató de Solsona aquest dissabte, primer de juliol, a les 19 h. Ho organitzaamb la col·laboració de la biblioteca.Autor de dues novel·les i tres poemaris, l'obra de Mas Craviotto ha estat distingida amb nombrosos premis, entre els quals hi ha elper la seva primera novel·la, La mort lenta, i l'per La llum subterrània. L'obra que presenta aquest dissabte es pot entendre com un díptic de la seva primera obra narrativa.