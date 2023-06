​El silenci que esborra les dones

Tot i que esparracades, estropellades... pràcticament torturades... tot i així, estem assolint la majoria dels podis possibles. Que no hauríem fet sense ser tan silenciades ni tan oprimides? Mai no ho sabrem però tinc la certesa que la humanitat hauria arribat molt més lluny.Ara hi ha moltes dones que ja hi han arribat, al seu destí. I n’ajuden d’altres a seguir arribant-hi.Amb tan sols trenta-cinc anys és investigadora en el Laboratori Blackett, a l'Imperial College de Londres i treballa, a mig camí entre la química, la física i la ciència dels materials. A més, ha guanyat ja prestigiosos premis de gran reconeixement.Però ella també és famosa perquè s'ha donat a conèixer enI especialment, pel que fa a la promoció de la física entre les noies. Treballa per donar visibilitat a les dones científiques ignorades i atorgar-los el reconeixement que es mereixen. Algunes no han estat prou reconegudes i d’altres, directament ignorades.Aprofitant que és una, ja fa cinc anys (en tenia vint-i-nou), que cada nit introdueix referències de científiques a la Viquipèdia. Tot va començar quan va descobrir que una de les seves científiques de referència, Kim Cobb, no era a la Viquipèdia. Una dona que és un fenomen en l'estudi de l'impacte de la humanitat en el canvi climàtic.A més, per cada cent biografies, només disset són de dones. Ara, el percentatge ha crescut fins al 28%. Però a l'edició catalana, les biografies femenines només suposen un 20% del total.Després, va veure que també hi faltaven noms tan destacats com Gladys West, determinant per inventar del sistema GP; June Lindasay, amb avenços sobre l'ADN, o Ijeoma Uchegbu, especialista en nanotecnologia farmacèutica.Entre les seves entrades,Maria Escudero Escribano, que forma part de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia.En una entrevista que varen fer-li a TV3 va explicar que no pot parar d’introduir dones perquè mentre ella escriu sobre dones, la gent escriu pàgines sobre homes. Només pararà quan busqui una dona increïble i la trobi.Ara, la conviden a molts actes però no està segura que la convidin com a científica sinó com a dona. Li fa malícia però, malgrat que hi hagi aquest biaix i aquesta injustícia, creu que no pot perdre cap oportunitat per revertir la situació.I és que mentre hi hagi ―i n’hi hauran més―, dones com la Jess Wade, la totalitat dels podis, estan quasi a tocar.