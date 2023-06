«De tots colors», una jornada festiva i reivindicativa a Solsona en favor dels drets LGBTIQ+

‘Contes violeta’ i punt lila familiar

Taula rodona d’experiències

Solsona capitaneja, un any més, els actes centrals de commemoració del, que és el 28 de juny, amb un programa d'activitats per a tots els públics durant el matí del dissabte primer de juliol. El programa es titula "De tots colors" i es concentrarà enguany a la plaça del Camp. El coorganitzen l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal, a través del Servei d'Atenció Integral (SAI), amb la col·laboració de La Cugula i el Grup de Gèneres del Solsonès.a càrrec de La Tribu Juganera. Es tracta de Contes violeta, una proposta amb perspectiva de gènere, en la qual les dones trenquen estereotips i es deslliuren dels rols establerts pel patriarcat. Així mateix, com a novetat destacada, durant tot el matí La Tribu Juganera dinamitzarà el punt lila familiar, un espai interactiu per reflexionar sobre la diversitat.La dimensió més reivindicativa l'encapçalarà, l'entitat de referència al Solsonès per visibilitzar la diversitat sexual i de gènere, amb la, seguida de l'actuació de la batucada solsonina La Percuteria.Aquest any participa en la jornada el programa radiofònic deSerà a les 12 h amb Anna Pujol Navarro i Natàlia Revilla Martín de conductores. Es gravarà un podcast, que es podrà escoltar també in situ.L'artista solsoninaa la programació "De tots colors", a partir de les 13 h, amb una actuació acústica de piano i veu. En un concert íntim i tranquil, el seu repertori inclou clàssics del jazz, temes actuals de pop i soul i composicions pròpies.