​Postulem una Pàtria Lliure...

Perquè d’una llengua pròpia, d’un territori propi, d’una tradició i d’una identitatpròpies se n’alça un esperit propi amb integració del dret a la llibertat, a la sobirania nacional,a l’auto determinació i a l’auto govern, tot plegat sobre el territori propi. No cal fer esforçosmentals, ni cal recórrer a demostracions metafísiques de gran envergadura per reconèixeraquestes veritats òbvies i evidents al simple fet de viure. Contradir-les és perdre’s, ésdesbarrar, és violar un terreny i empastifar-lo de fang per la bogeria i la ceguesa que és volersortir del propi territori i envair el que correspon a un altre que no sóc jo. És exposar-se alsmés funestos efectes de la ceguesa que inclou l’ambició de poder i de domini fora de casameva.el veí té els mateixos drets i és per pura ignorància si es fica allí on ningú no el demana, i s’hi fica perquè ho ignora... desprecia cuanto ignora. Si hi hagués més sentit natural per la llibertat de tota nació, si hi hagués més civilització i més cultura pels drets dels altres que no són com jo sóc davant el món, no cauríem en l’aberració de voler mantenir humans subjectes a la meva grapa. Aquest punt crític, elemental en tota civilització d’aquest món, és la pura Justícia que genera la Llibertat i la Pau per a tothom.Sense Pau i Llibertat nopodrem arribar mai a respirar Pau veritable en aquest món poblat per la temible criatura,l’home. Que hauria de ser el Rei de la Creació i tot sovint és la rèmora per a la civilització i elbon enteniment entre pobles. Ves, també, quin quid pro quo!Amb el que vindiquem per a nosaltres mateixos. Bé per a tot allò que sigui de Justícia Universal, tot allò que la Naturalesa ens ho donat, la nostra llengua, que és la principal manifestació de la nostra identitat, el nostre territori, que és la plataforma on ens toca de practicar els nostres Drets Humans, tot plegat amanit amb un sincer respecte pels drets dels nostres veïns, que si fan igual que nosaltres, amb nosaltres realitzen la civilització del món.