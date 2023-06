Elis Colell serà diputada provincial

Un repte que entoma amb empenta i il·lusió

Aquests són els municipis que conformen el partit judicial de Solsona

Junts-Impulsem Lleida han donat a conèixer aquest divendres els nous diputats i diputades que composen l'equip de Junts-Impulsem Lleida, la coalició de Compromís Municipal, a la Diputació de Lleida. Són diputats i diputades que, arran del pacte que han arribat PSC, ERC i Pacte Local,. Tot a l'espera que es formalitzi el cartipàs de la Diputació i els nous grups polítics, que tindrà lloc el pròxim 14 de juliol.L'alcalde de Guissona, Jaume Ars, i la cap de llista i regidora de Tàrrega Rosa Maria Perelló seran els diputats del partit judicial de Cervera. Per la seva banda, el regidor de Balaguer Marc Solanes serà el diputat del partit judicial de Balaguer, i la cap de llista i regidora de les Borges Blanques Núria Palau serà la diputada del partit judicial de les Borges Blanques. Igualment, la, mentre que la número 2 i regidora de Mollerussa Rosalia Carnicé; l'alcalde de La Granja d'Escarp, Manel Solé; l'alcalde d'Alpicat, Joan Gilart, i l'alcalde de Benavent de Segrià, Antoni Carré, seran els diputats del partit judicial de Lleida. Així mateix, encara queda per conèixer el diputat o diputada del partit judicial de la Seu d'Urgell.D'aquests diputats, Ars, Perelló, Solanes, Palau, Colell i Carnicé són de Junts, mentre que Solé, Gilart i Carré formen part d'Impulsem Lleida, els partits que van concórrer en coalició sota les sigles de Compromís Municipal a les municipals del 28-M.Elis Colell explica aque en recuperar JUNTS el diputat Provincial de Solsona, els va semblar oportú que el representant fos de la mateixa Solsona. Colell destaca que treballarà "amb moltes ganes, il·lusió i empenta" acompanyada d'un "equip molt potent", fent tot el que es pugui fer des de l'oposició a la Diputació al costat de gent com l'alcalde de Guissona o la cap de llista de Tàrrega.La futura diputada provincial s'ha marcat com a"escoltar la gent i recollir les necessitats del territori", a l'espera de conèixer en quines comissions formarà part. Colell considera que podràde Solsona, gràcies a que també hi està acompanyada d'un equip municipal molt vàlid, com són la Núria Bonet i el Jordi Santasusana.La Baronia de Rialb, Bassella, Biosca, Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, Gósol, Guixers, Lladurs, Llobera, La Molsosa, Navès, Odèn, Oliana, Olius, La Coma i la Pedra, Peramola, Pinell de Solsonès, Pinós, Pons, Riner, Sanaüja, Sant Llorenç de Morunys, Solsona, Tiurana, Torà, Vilanova de l’Aguda