Taller per elaborar aperitius saludables per a l'estiu

El Centre Sanitari organitza la segona edició del. El 6 de juliol la dietista-nutricionista Laura Pérez ensenyarà a preparar aperitius per a l'estiu a base de fruites i verdures de temporada.El consum de fruites i verdures de temporada és clau per a la prevenció de diverses patologies. Per promocionar-lo, ela càrrec de la dietista-nutricionista Laura Pérez, titulat "Aperitius saludables per a l'estiu". La proposta acabarà amb un tast de les receptes elaborades. Aquesta activitat es durà a terme eli per participar-hi cal inscriure-s'hi prèviament, ja que les places són limitades. Es pot fer per telèfon al 973306853.