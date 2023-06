Bons resultats en les proves Cangur per part de l’alumnat de l’Escola Arrels

2n ESO

El mes passat es van conèixer els resultats de les provesque es van celebrar el 16 de març a Catalunya.La participació en aquesta XXVIIIa edició de les proves Cangur a Catalunya ha estat deLa Prova Cangur és unredactats com a reptes matemàtics de resposta tancada amb cinc opcions per a cada un. Aquests reptes tenen com a objectiu estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques i, d’aquesta manera, aquest concurs perdura com a activitat de suport a l’aula i d’estímul del talent matemàtic.Aquest any volem ressaltar els bons resultats en la classificació final de l’alumnat de l’escola Arrels que han quedat: Íñigo Morales Parra de 1r d’ESO, Xènia Rafart Medina i Guim Galera de 2n d’ESO, Pau Pallissa Valverde i Joan Riu Caball de 3r d’ESO i Júlia Arumí Colell a 1r de batxillerat.Destaquem Iñigo Morales Parra que ha rebut una menció honorífica per part de la. També Júlia Arumí Colell que ha estat convocada per l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa en un acte de reconeixement als alumnes més ben classificats de les escoles de la Catalunya Central.Des de l’Escola Arrels volem felicitar a tots els participants, i molt especialment aquests alumnes classificats amb bones puntuacions!