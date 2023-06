Programa detallat

Les visites recorreran diferents indrets per ai el canvi cap a una estètica neoclàssica, després de la prohibició de fabricar cap més retaule en fusta.Es visitarà, església amb un retaule en construcció que el bisbe va permetre acabar; Sant Llorenç de Morunys, ambque permet la immersió al barroc més esplendorós;de la mateixa població, amb exemples d’escultors de gran qualitat i ja academicistes, i, on es podrà veure una reforma ja totalment neoclàssica.A banda es duran a terme, també,relacionats amb la mostra del Museu. Ens endinsarem en el món de Pere Puig, un polifacètic pintor i arquitecte berguedà poc reconegut; coneixerem les estretes similituds entre les produccions solsonines i les italianes o alemanyes i, finalment, comprovarem de primera mà com un retaule tan extraordinari com el del Miracle va tenir un procés de restauració excepcional.Tant les visites com les conferències aniran a càrrec de gransa casa nostra. Comptarem amb Francesc Miralpeix i Joan Bosch, historiadors de l’art, comissaris de l’exposició i especialistes en barroc reconeguts arreu; Joan Vilamala, historiador i gran coneixedor de la nissaga dels Pujol; Maria Garganté, historiadora de l’art experta en barroc i autora del llibre “Paisatge Barroc”, i l’equip de Kreit Restauro que s’encarregà de la restauració del retaule del Miracle.a les 10 del matí. Visita a l’església de Sant Pere de Matamargó. Acàrrec de Joan Vilamala.a les 10 del matí. Visita a l’església de Sant Llorenç de Morunys. Acàrrec de Joan Bosch.a les 10 del matí. Visita al Paranimf de la Universitat de Cervera i a la capella del Santíssim Misteri. A càrrec de Maria Garganté.a les 10 del matí. Visita al monestir de Santa Maria de Serrateix i a l’exposició “Contra el Barroc. Un món en extinció” al Museu de Solsona. A càrrec de Francesc Miralpeix i Joan Bosch.Totes les visites tenen unal 973 48 21 01 o bé aa les 8 del vespre. Un quadre, una sala de música i un arquitecteafrancesat. Història de Pere Puig. A càrrec de Francesc Miralpeix.a les 8 del vespre. Solsona entre Roma i Augsburg: cultura gràfica i retaules. A càrrec de Joan Bosch.a les 8 del vespre. El retaule del Miracle, una restauració excepcional per a una obra única. A càrrec de l’equip de Kreit Restauro.Per a les conferències