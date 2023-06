El Futbol Sala Solsona celebra la Nit dels Campions a Lleida

NIT DELS CAMPIONS A LLEIDA 2023NOTÍCIES GENERALS | 22/06/2023FacebookTwitterTelegramWhatsAppEmailCopy LinkEl Pavelló Municipal d'Esports Antoni Roure Vila acull la Nit dels Campions lleidatana, amb l'entrega dels trofeus de lliga als campions i campiones, amb més de 1.300 assistentsNit dels Campions a Lleida 2023La delegació de la Federació Catalana de Futbol a Lleida ha viscut aquest dijous la Nit dels Campions 2023 al Pavelló d'Esports Municipal Antoni Roure Vila, a Alpicat. En l'acte, han estat premiats un total de 67 equips de futbol i futbol sala, després d'aixecar els títols de llga 2022-23, davant la presència de més de 1.300 persones que han gaudit d'aquesta jornada festiva.Els Premis Especials de la NitUn dels moments més emotius de la jornada ha arribat amb el lliurament dels Premis Especials, en reconeixement per la trajectòria o la tasca de persones vinculades amb el món del futbol i futbol sala català. El primer, l'ha rebut l'equip inclusiu del CE Atlètic Lleida, per l'aposta ferma de l'entitat en la creació del seu equip Genuine i la seva activitat durant la temporada, amb la participació en tornejos, partits, activitats lúdiques i formatives.Al seu torn, també ha rebut un Premi Especial la presidenta de l'Escola de Futbol Rialp, Mònica Llopis. Llopis es desviu pel futbol base a la zona del Pirineu, i fa front a les dificultats orogràfiques perquè res ni ningú els impedeixi competir.El tercer Premi Especial de la Nit ha estat per al Carles Vidal, president del Futbol Sala Pardinyes, el club del seu cor. Vidal ha penjat les botes després de 20 anys a les pistes i ara es dedica completament a la faceta de presidència.Lleida, bressol d'èxits de les Seleccions Catalanes de futbol i futbol salaFins a 9 campiones i subcampiones amb les Seleccions Catalanes aquesta temporada són de Lleida i han rebut el reconeixament en aquesta nit tan especial, a casa seva.En futbol sala:Joana Requena, Campiona d'Espanya AlevíJudit Corsà, Subcampona d'Espanya InfantilDesireé Bello, Subcampiona d'Espanya InfantilManal Benabderrahmane, Subcampiona d'Espanya InfantilKaren Pons, Campiona d'Espanya sub 16Carmen Bello, Campiona d'Espanya sub 16En futbol:Claudia Reig, Campiona d'Espanya sub 12Susana Gómez, Campiona d'Espanya sub 12Tanit Mayora, Campiona d'Espanya sub 12A l’acte han assistit el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol i delegat a Lleida, Josep Maria Espasa; el directiu de l'FCF Jordi Pifarré; els subdelegats de l'FCF a Lleida, Magí Melgosa, Sergi Vela, Conrad Porté, Julià Sala, Cristina Zamora i Xènia Ballester; el responsable del CTA a Lleida, Joan Monfort, el directiu de l'LCFS Xavi Alís, el delegat de l'LCFS a Lleida, Macià Expósito; la responsable del CTA de futbol sala a Lleida, Anabel Labaila; així com l'alcalde d'Alpicat, Joan Gilart, i la representant territorial d'Esports a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, Lourdes Ravetllat. ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº