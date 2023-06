Els socis valoren positivament l’edició del Carnaval 2023

El passat 19 de maig es va celebrar unade l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona amb la finalitat de valorar la passada edició del Carnaval 2023 tant a nivell logístic com econòmic, entre altres punts.En general,, tret d’algun que aviat ja s’hi començarà a treballar per valorar propostes i poder-lo fer atractiu i funcional.Pel que fa a l’economia de l’entitat cal dir quei és per això que també acull una bona crítica.durant la reunió i des d’aquí l'AFCS vol agrair a tota la gent que s’ha posat en contacte amb ells oferint-los la possibilitat d’utilitzar alguna de les seves naus.També es van anunciar tres. Deixen de formar-ne part Èric Mas Solé, Eladi Sánchez Castellanas i Helga Escamilla Cots. A tots ells el Carnaval els agraeix tota la feina que han realitzat per la festa durant tots els anys que han format part d’aquest equip.