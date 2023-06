Treballs contra rellotge per obrir les piscines municipals de Solsona

Supressió de barreres arquitectòniques

Nou accés

Des de fa setmanes, s’està treballant contra rellotge per obrir les piscines municipals de Solsona. Tot i les obres de millora de l’accés, alguns serveis i les instal·lacions, la impossibilitat de buidar el vas de la piscina gran per la situació d’excepcionalitat per sequera ha complicat les tasques de neteja del fons, motiu pel qual l’equipament obrirà sense que s’hagi pogut acabar de retirar-ne el pòsit terrós., adverteix l’alcaldessa, Judit Gisbert.”, explica., matisa. Així, no s’ha pogut fer la neteja a fons habitual i no s’ha pogut pintar tota la superfície del vas. La batllessa vol deixar clar que ésA banda d’això, els últims mesos s’han executat diverses obres de millora de les instal·lacions. Les piscines municipals tindran a partir d’araA la banda esquerra de l’entrada hi ha la taquilla, que comparteix espai amb el quiosc, i a la dreta,, un dels quals també ho és.Pel que fa a l’entorn de les piscines,, s’han plantat vuit moreres més –un arbre de creixement ràpid– per ampliar les zones d’ombra, s’ha instal·lat gespa artificial a la franja dreta, l’única que quedava pendent, s’han substituït les dutxes exteriors, s’han modernitzat els bancs i s’han adquirit para-sols.