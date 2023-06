El Pagès de Matamargó, acompanyat de la seva banda, ha estrenat una versió del tema de la Janette amb una mica de crítica als "pixapins" que no se saben comportar quan venen a comarques. Així, toca el tema dels turistes que aparquen on volen al mig del camp, o dels conductors que es posen nerviosos per que fan cua darrere d'un tractor.