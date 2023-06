L'Infantil A del Futbol Base Solsona Arrels rep el reconeixement a la Nit dels Campions

Video resum de l'acte

El Pavelló Municipal d’Esports de Cardona va acollir dimarts passat lade la delegació del Bages-Berguedà-Cerdanya, on es van premiar als campions i campiones de lliga de la temporada, davant l’assistència de 800 persones. Entre els equips reconeguts, l'Infantil A dels Futbol Base Solsona Arrels, que ha fet una brillant temporada assolint el campionat de la seva categoria.En els’han reunit un total de 800 persones, per presenciar l’entrega de trofeus als campions i campiones de la temporada 2022-2023. Un acte on han estat premiats un total de 36 equips de futbol i futbol sala, després de guanyar, aquest curs, el títol de lliga.A la Nit dels Campions al Bages-Berguedà-Cerdanya hi ha hagutper part del directiu de l’FCF i delegat del Bages-Berguedà-Cerdanya, Esteve Olivella; del directiu de l'FCF i subdelegat del Berguedà-Cerdanya, Pep Graus; de la directiva de l'FCF i responsable del futbol femení, Susanna Puell; del directiu de l’FCF i delegat d’Osona, Pere Alsina; així com del delegat de l’LCFS a la Catalunya Central, Andreu Falomí i del subdelegat de l’LCFS al Bages-Berguedà, José Manuel Bueno. Com a subdelegats del Bages-Berguedà-Cerdanya: Arcadi Prat, de futbol amateur; Joan Manel Guirado, del futbol femení i Ramon Ricard Comella, responsable del CTA; i com a subdelegats de futbol al Bages: Miquel Sebastià i Miguel Manuel Pérez.A més, també s’ha comptat amb l’assistència de l'Ajuntament de Cardona per part del seu alcalde, Ferran Estruch i del regidor d'esports, Salvador Campos, així com del representant territorial de l’esport a Barcelona, Josep March.