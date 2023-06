La biblioteca solsonina enriqueix la seva col·lecció amb 41 jocs de taula

Una petició del Consell d’Infants

Els jocs de taula també són productes culturals i cada vegada són més presents a les biblioteques públiques. La Carles Morató de Solsona disposa des d’aquesta setmana d’uncatalogats. Els usuaris poden fer-ne ús al mateix equipament, sempre que hi hagi una sala disponible per jugar, o bé endur-se’ls en préstec.La biblioteca ha adquirit jocs de taulaa les quals s’adrecen, seguint la guia elaborada des del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura i les recomanacions d’especialistes. Infants, joves i adults hi trobaran jocs d’imaginació i comunicació, com Dixit; cooperatius, com Woofy; d’estratègia, com Catan o Carcassonne; de paraules, com Codi Secret; cursa, com Shikoku; memòria i càlcul, com Fruits; daus, com Optimus, o d’emocions, com Ikonikus, entre molts altres.de l’edifici i són d’accés lliure. Es podrà fer el préstec d’un joc per persona durant un mes –fins i tot si es fa servir a la biblioteca cal formatlitzar el préstec. Cada joc té una fitxa amb informació de l’edat, el nombre de jugadors i la durada aproximada de la partida, a més de la descripció. També s’especifica el material que conté cada joc, que s’haurà de revisar abans de tornar-lo. Els retorns no es poden fer a cap altra biblioteca ni a la bústia.Aquesta novetat a la Biblioteca Carles Morató respon, d’una banda, a ladurant l’últim curs, i, de l’altra, a les accions que impulsa la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat per potenciar la presència de jocs de taula a les biblioteques públiques del país. En la dimensió informativa, es considera que els jocs són una porta a la consulta i l’aprofundiment dels fons bibliogràfics que completen les col·leccions de les biblioteques i, en la dimensiólúdica, permeten als usuaris gaudir d’una experiència enriquidora.A partir de la tardor, la biblioteca solsonina organitzarà també activitats vinculades als jocs de taula que ampliïn la seva programació lúdica i social.