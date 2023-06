Primer lloc per al Xavier Torrecillas al Campionat de Catalunya de pesca de Salmònids amb llançat

Podi del campionat Foto: FCP

Els dies 17 i 18 de juny, al vedat de pesca de Ripoll i Campdevànol, al riu Ter i Freser, ha tingut lloc elcategoria absoluta, amb la inscripció de 20 esportistes.El campionat va estar organitzat per les Societats de Pescadors Esportius La Rama i la Associació de Pescadors El Freser.El Pòdium va estar assolit per:1 – XAVIER TORRECILLAS PUJOL del CPE Solsona2 – MARC MALE ESTANY del CPE Solsona3 – MARC FIGUERAS CANO de la SPE VallsLa captura mes gran va ser una truita de 34 cm obtinguda per OSCAR PRADA GALERA de la A Joanenca de Pesca.L'equip del Club de Pescadors de Solsona que es va desplaçar fins al Campionat, estava completat per Jaume Cots i Jordi Estany, que van completar un bon paper.