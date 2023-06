L’Ajuntament de Solsona obre les inscripcions per a l’activitat dirigida a l’«skatepark» del juliol

Esport i valors

són una de les alternatives més freqüentades pels infants i joves les tardes d’estiu. L’OAC de Ajuntament de Solsona obre les inscripcions per a l’activitat dirigida a l’skatepark que es reprograma durant el juliol. “Enrampa’t” es durà a terme els dilluns i dimecres del 3 al 26 de juliol de sis de la tarda a vuit del vespre.amb la coordinació de l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Solsonès, l’activitat “Enrampa’t” és oberta a tota la població de 6 a 14 anys aficionada al patinet, el monopatí o els patins. Amb un màxim de 15 places per setmana, tècnics esportius de Gesport dinamitzen la pista de patinatge en funció de les inquietuds de cada participant., es cursen a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del consistori o bé per correu electrònic a serveis.socials@elsolsones.cat i es poden fer per setmanes. La documentació que cal omplir es pot descarregar aquí: https://www.ajsolsona.cat/documents/accio-social-i-colb7lectius/inscripcio-a-lactivitat-enrampat-del-juliol-de-2023/view i consolidat any rere any. La seva voluntat és dinamitzar, cohesionar i revitalitzar espais públics com a zones d’esbarjo saludables i, alhora, fomentar l’accés a les activitats de lleure tot facilitant la integració de diferents col·lectius. Per mitjà dels jocs i la pràctica esportiva s’hi treballen valors com la companyonia, el respecte a la diferència i la convivència.