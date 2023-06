Un projecte de l'Institut Francesc Ribalt guanya el 1r Premi Impuls en la categoria d’innovació 2023 de la Catalunya Central

Moble construït per l’alumnat mateix

El 7 de juny passat es van celebrar els premis Impuls FP de la Catalunya Central, que van ser entregats a l’Institut de Vic. El 1r premi està valorat en 300 euros dins de la categoria d’Innovació i el van presentar amb el projectei ens explica com sorgí la idea: “Sorgeix un dia en veure arribar dos alumnes, de bon matí, amb una llauna de beguda energètica; segurament era el seu esmorzar de primera hora... i vaig pensar que això havia de canviar.Fou cap a l’octubre, que vam fer unaen què l’objectiu era conèixer diferents plantes medicinals i aquesta va despertar un cert interès entre l’alumnat, ja que vam observar, olorar, tocar i manipular multitud de plantes medicinals i, alhora, vam observar tot el procés des que es planta la llavor o esqueix fins que s’envasa per a ser consumida. A partir d’aquí és on vam decidir iniciar el projecte INFUSIONA’T.Un cop a l’institut, vam aprendre el nom, la localització geogràfica i l’hàbitat, les característiques i els usos dels diferents tipus de plantes medicinals ique ens van semblar més interessants: menta, melissa, saüc, eucaliptus, cua de cavall, regalèssia, estèvia, valeriana, til·la, sajolida, romaní, menta i poliol, espígol, tarongina i passiflora.Seguidament, vamtarongina, menta i espígol a l’institut, les vam organitzar i distribuir en pots de vidre i finalment vam crear a l’aula un espai d’infusions (moble), per així fer-ne ús en certs moments del dia. Durant tota la jornada de classe ésmolt profitós poder trobar un moment de calma per prendre una infusió plegats i parlar tranquil·lament de temes diversos.”És un projecte que ha aportatcom: descobrir el món de les plantes medicinals, de les plantes aromàtiques i de les infusions, que ben sovint les tenen al voltant de casa seva i que són tremendament resistents a condicions adverses. I el més interessant ha estat el fet d’agafar un hàbit saludable en la vida quotidiana.Recollir el premi, per a l’alumnat, ha estat tota una experiència molt gratificant, doncs així ens ho diu la Salma: “He après els beneficis de les infusions i m’agrada tenir a la classe un espai on poder preparar-les en moments de tutoria. És una beguda molt sana i bona per al cos i ara a casa meva també en preparo per a la meva família”