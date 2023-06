El BOE publica les 24 candidatures entre el Congrés i el Senat que es podran votar a Lleida

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

SENADO

El BOE publica aquest dimecres totes les candidatures per circumscripcions provincials que es presenten a les properesdel 23 de juliol. Per la circumscripció de Lleida, quye correspon al Solsonès, es presenten 13 llistes al Congrés i 11 pel Senat, 1 i 2 menys que fa quatre anys.A part dels partits més coneguts, com PSC, JUNTS, ERC o CUP, també n'hi ha deque només fan acte de presència en aquest tipus d'eleccions, com Frente Obrero, Partit Animalista (PACMA), Recortes Cero, Escons en Blanc, o Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya.Pel que fa a la presència de p, és molt reduïda. Destaca Xavier Castellana (Riner) i Carme Lostao (Oliana), com a candidats per ERC al Senat.La resta de presències a les llistes, són. Al Congrés, Judit Gisbert (ERC), i al Senat, Montserrat Rodríguez (PP), Jorge Peña i Vannessa Peña (VOX), i Sílvia Torra (JUNTS).1. Montserrat (Montse) Mínguez García.2. Amador Marqués Atés.3. Núria Gil Sisó.4. Carles Trinidad Ortega.1. Gema Escar París.2. Carlos García Gómez.3. Bárbara Garcia Nicolau.4. José Luís Noguera Jiménez.5. Anna Florensa Cazorla.1. Aitor Hurtos Martinez.2. Paloma Marín Arraiza.3. Gonzalo Pujol Alonso.4. Gemma Català Parra.1. Dante Pérez Berenguer.2. Joan Simeón Morera.3. Isabel Martorell Badia.4. Montserrat (Montse) Ricart Arnau.1. Ramon Josep Piñol Verge.2. David Lopez Delgado.3. Núria Llovet Querol.1. Inés Granollers i Cunillera.2. Alidé Sans i Mas.3. Jaume Rutllant i Casas.4. Marc Martínez i Romeu (Independiente).1. Rosanna Ramírez i Forcat.2. Solés Carabasa i Closa.3. Ferran Accensi i Torres.4. Anna Pasques i Pujantell (Independiente).5. Miquel López i Berga.6. Judit Gisbert i Ester.7. Josep Guillamet i Rosell.8. Marta Macià i Vilchez.9. Emilio Rey i Asensio (Independiente).10. Maria Pilar Cases i Lopetegui.1. Antonio López Mestre.2. Silvia Fransi Bravis.3. José Armijo García.4. Patricia Alfani Moncusi.1. Fernando del Blanco Cortijo.1. Elena Ferre Toldrà.2. Enrique (Enric) Riu Picón.3. Meritxell Teruel Cubí.4. Marc Dalmau Saba.1. Carolina Marin Alvarez.2. Montserrat Cardona Navarro.3. Jaume Moya Matas.1. Eduard Pallerola Mora.2. Enric Plana Alonso.3. Alejandra Roig López.4. María Cinta Pujol Rovira.1. Antonio Blas Martí Martín.2. Rosa María Bonet Carrillo.3. Susana Rubio Martí.1. Isidre Gavín Valls.2. Judit Guim Tarruella.3. Maria Cristina Rotellà Lasheras.4. Joan Carles Garcia Guillamon.1. Gemma Trilla Gutiérrez.2. Rosa Maria Buira Castell.3. Elena Llauradó Pomar.4. Antoni Rodés Guillem.5. Jaume Trilla Torné.6. Julià Estellé Pueyo.7. Núria Palau Minguella.1. Esther Sancho i Cepero.2. Sebastià Mata i Molinero.3. Núria Sauquillo i Guerra.4. Arnau Quingles i Colell.1. Rita Soley i Costa.2. Genís Sisó i Ribes.3. Dània Verdés i Traus.4. Jordi Arís i Balada.5. Lídia Guim i Garriga.6. Armand Simon i Llanes.7. Laia Recasens i Elias.8. Josep Mesalles i Vilanova.9. Bàrbara Parra i Huertas.10. Bartomeu Ferrer i Redondo.1. Natalia Vara Bodas.2. Vicente Diez Domper.3. Enrique Costas Teijeiro.4. Antonia Exposito Roma.1. Ángel Sánchez Aguilar.2. Maritza Ximena Reyes López.3. Juan Carlos Gonzalo Pérez.4. Noemi de la Asunción Serrano González.1. Joan Jacob García Ochs.2. LluÍs Bacete Rubio.3. Laia Hernández Terribas.4. Marina Durán Delgado.1. Adrián López Fleming.1. Alejandro Gallardo Macchia.2. Ramona Fernández Sebastián.3. Edmond Gregori Varela (Independiente).4. Marta Balboa Garcia (Independiente).1. Ivan Escolar Félez (Independiente).2. Marta Vidal Jara (Independiente).1. Natàlia Torres Pérez (Independiente).2. Oriol Jansat Mayench.3. Montserrat (Montse) Vilella Algarra (Independiente).4. Joan Cinca Berenguer.1. Jesús Pujol Salud.1. Dionís Oña Martín.Estibalitz Torres Rodríguez.: Joan Serrado Cerezo.2. Pasión Gador Romero García.: Agustí Jiménez Pérez.Teresa Mayoral Seró.3. Jan Pomés López.Anna Rius Alzamora.Sebastià Ribes Aymamí.1. Miguel Ángel Balao García.Montserrat Muixi Teres.Jordi Alfonso Novales.2. Manel Parra Cabello.Montserrat Rodríguez Serra.: Tomas Davó Ponce.3. Dolors Roca Curcó.: Jaume Izcara Cami.Pilar Garcia Ortiz.1. Sara Bailac i Ardanuy.Francesc Lluch i Majoral.Omar Noumri i Coca.2. Carme Lostao i Otero.Manel Vila i Motlló.Mercè Carulla i Castells.3. Xavier Castellana i Gamisans.Maria Antònia Lamolla Miret.Clàudia Lara i Castellón (Jovent Republicà).1. Maria Josep (Marisé) Piñol Carrera.Christian Torrano Bote.Rosa María Gómez de Paz2. José Luís Dolz Fernández.José Luís Fernández Martínez.Diana Cubells Manero.3. Lorena Torrano Bote.Montserrat Sabater Ventura.José María Carrasco Sánchez.1. Elena Carmen Motos Hervás.Oriol Lopez Sanfeliu.Amaia Rodrigo Arcay.2. Sergio Talamonte Sanchez.Montserrat Rollan Espunyes.Daniel Canovas Olaya.3. Nessa Molina Cano.Mario Mata Madrid.Maria Luisa Santos Abascal.1. Isabel Mas Picatoste.Gregorio Galvez Pazos.Mireia Rubio Martí.2. María Isabel Guzman Cornejo.María de la Caridad Herrero Melcon.Jorge Peña González.3. Josep María Mirada Profitós.Vanessa Peña Quilez.José Barrufet Martín.1. Maria Teresa (Mayte) Rivero Segalàs.: Constantí Aranda Farrero.: Sílvia Torra i Vila.2. Marta Gispert Rocasalbas.Gerard Companys Pujol.: Carla Garcia Neuer.3. Josep Maria Ribera Currià.: Carme Espuga Vilaginés.: Lídia Aixalà Coll.1. Jose Aureliano Fernández Fernández.: Juan Enrique Navalpotro Puerta.: Caroline de los Angeles Guevara Reyes.1. José Luís López Hernández.: Guillem Sans Garrote.: Salma Marín Lozano.1. Lamberto Pons Sànchez.: Marta Capdevila Fumado (Independiente).: Florenci Gisbert Lemonche (Independiente).2. Maila Surisca Ramos (Independiente).: Cesar Solé Calvo (Independiente).: Mònica Àlvarez Rodríguez (Independiente).3. Julián Márquez Frías.: Maria Rosa Garcia Fernàndez.Ricard Guamis Tarruella.1. Ivan Duran Pujol.: Esther Martínez Aranda.: Lluís Miquel Pérez Cervera