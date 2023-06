​Ja és aquí la final del 3r Concurs de Microtextos teatrals del Casino de Calaf

El proper dissabte 1 de juliol a partir de les 18.30 h, els finalistes delrepresentaran les seves obres en diferents indrets del casc antic calafí. En acabar, a les 20.30 h hi haurà un Tast gastronòmic. Seguidament, actuarà en concert el‘A Grup Vocal’ amb ‘Enamorats de l’havanera’ i rom cremat. A les 22.30 h, es lliuraran els premis del concurs.Per assegurar-vos la localitat als espectacles i al tast gastronòmic cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o trucant al 93 869 83 777 // 620 134 018. També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu del microteatre + concert és de 10 € per al públic en general i de 7 € per a les persones associades, i el tast té un cost de 10 €. Invitacions vàlides.